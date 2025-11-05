Ausblick: Barings BDC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Barings BDC wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,274 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Barings BDC 0,210 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 69,7 Millionen USD gegenüber 59,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,07 USD, gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 276,3 Millionen USD im Vergleich zu 248,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at