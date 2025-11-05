Barings BDC Aktie
WKN DE: A2JRMB / ISIN: US06759L1035
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Barings BDC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Barings BDC wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,274 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Barings BDC 0,210 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 69,7 Millionen USD gegenüber 59,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,07 USD, gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 276,3 Millionen USD im Vergleich zu 248,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barings BDCmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Barings BDC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Barings BDC präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: Barings BDC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Barings BDC legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: Barings BDC präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Barings BDCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Barings BDC
|7,86
|1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.