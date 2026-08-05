BAR a Aktie
WKN DE: A426PT / ISIN: US68622E2037
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: BARK A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
BARK A wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,395 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,800 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 77,5 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 24,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 102,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,005 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -4,570 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 334,5 Millionen USD, gegenüber 394,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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