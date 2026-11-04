BAR a Aktie
WKN DE: A426PT / ISIN: US68622E2037
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: BARK A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BARK A öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,425 USD gegenüber -1,200 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 87,5 Millionen USD – ein Minus von 18,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BARK A 107,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,370 USD, gegenüber -4,570 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 335,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 394,8 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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