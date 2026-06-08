BAR a Aktie

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WKN DE: A426PT / ISIN: US68622E2037

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08.06.2026 07:01:06

Ausblick: BARK A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

BARK A präsentiert in der am 09.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,347 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BARK A noch -0,800 USD je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 16,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 115,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 96,3 Millionen USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,233 USD im Vergleich zu -3,800 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 404,4 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 484,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

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