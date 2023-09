Ausblick: Barnes Noble Education gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Barnes Noble Education wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.09.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2023 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Barnes Noble Education im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,730 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,973 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 2,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 256,2 Millionen USD gegenüber 263,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,340 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,632 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,54 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at