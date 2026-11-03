Barrett Business Services Aktie
WKN: 886799 / ISIN: US0684631080
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Barrett Business Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Barrett Business Services lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,688 USD aus. Im letzten Jahr hatte Barrett Business Services einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie eingefahren.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 335,9 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 319,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,34 USD je Aktie, gegenüber 2,08 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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