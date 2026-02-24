Ausblick: Barrett Business Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Barrett Business Services veröffentlicht am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,643 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,630 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 7,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 326,2 Millionen USD gegenüber 304,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,11 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,98 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,25 Milliarden USD, gegenüber 1,14 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at