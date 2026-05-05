Ausblick: Barrett Business Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Barrett Business Services äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,370 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,82 Prozent auf 306,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Barrett Business Services noch 292,6 Millionen USD umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at