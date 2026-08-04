Ausblick: Barrett Business Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Barrett Business Services stellt am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,555 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Barrett Business Services 0,700 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 321,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 4,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Barrett Business Services einen Umsatz von 307,7 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,53 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,08 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,24 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at