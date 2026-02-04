Barrick Mining Aktie

WKN DE: A417GQ / ISIN: CA06849F1080

Bilanzvorlage 04.02.2026 09:06:00

Ausblick: Barrick Mining stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Barrick Mining gewährt einen Blick in die Bücher - die Analysten-Prognosen.

Barrick Mining wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,22 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 52,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Barrick Mining 0,800 CAD je Aktie vermeldete.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 39,14 Prozent auf 7,15 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,14 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,18 CAD, gegenüber 1,67 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 22,46 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 17,70 Milliarden CAD generiert wurden.

Barrick Mining-Aktie in Grün: Gewinn und Umsatz steigen in Q3 an

