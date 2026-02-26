BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

Bilanzprognose 26.02.2026 23:18:00

Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Demnächst wird BASF die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

BASF lässt sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BASF die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen, dass BASF für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,098 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,880 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll BASF 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,10 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 24,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BASF 18,68 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,81 EUR im Vergleich zu 1,45 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 60,57 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 65,26 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at

