Ausblick: BASF präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BASF lädt am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,235 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 18,85 Milliarden USD – ein Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 17,87 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,817 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,510 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 72,60 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 67,33 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at