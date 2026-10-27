BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Quartalszahlen im Blick
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: BASF veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
BASF präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,398 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte BASF noch 0,190 EUR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 15,70 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 14,33 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,12 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,82 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,60 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 59,66 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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