Bassett Furniture Industries Aktie

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WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

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31.03.2026 07:01:06

Ausblick: Bassett Furniture Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bassett Furniture Industries präsentiert am 01.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,170 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bassett Furniture Industries einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,19 Prozent auf 84,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,965 USD, gegenüber 0,700 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 344,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 335,3 Millionen USD generiert worden waren.

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