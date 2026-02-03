Ausblick: Bassett Furniture Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bassett Furniture Industries äußert sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,295 USD. Das entspräche einer Verringerung von 22,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,380 USD erwirtschaftet wurden.

Bassett Furniture Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,810 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,110 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 333,5 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 329,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at