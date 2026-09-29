Bassett Furniture Industries Aktie

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WKN: 906816 / ISIN: US0702031040

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29.09.2026 07:01:06

Ausblick: Bassett Furniture Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bassett Furniture Industries wird am 30.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen, dass Bassett Furniture Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 80,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 82,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,765 USD aus. Im Vorjahr waren 0,700 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 337,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 335,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

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