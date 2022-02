Ausblick: BasWare veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BasWare lässt sich am 03.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BasWare die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,022 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,120 EUR je Aktie erzielt worden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,34 Prozent auf 39,3 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,800 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,510 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 152,8 Millionen EUR, gegenüber 151,6 Millionen EUR im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at