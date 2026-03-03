Bath & Body Works Aktie
WKN DE: A3CWHH / ISIN: US0708301041
|
03.03.2026 07:01:06
Ausblick: Bath Body Works legt Quartalsergebnis vor
Bath Body Works wird sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,78 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 14,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,09 USD je Aktie erzielt worden waren.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,62 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 6,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,79 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie, gegenüber 3,61 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 7,19 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 7,31 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
