Ausblick: Bath Body Works stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bath Body Works wird am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,243 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,55 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,65 USD im Vergleich zu 3,11 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 7,10 Milliarden USD, gegenüber 7,29 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at