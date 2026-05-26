Ausblick: Bath Body Works zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bath Body Works öffnet am 27.05.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,291 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,36 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,42 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,64 USD je Aktie, gegenüber 3,11 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 7,08 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 7,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at