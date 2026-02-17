Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S Aktie
WKN DE: A3DLMS / ISIN: CA0717051076
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Bausch + Lomb stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bausch + Lomb wird am 18.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 14 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,357 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bausch + Lomb -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 8,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,39 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,28 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,532 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,900 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,08 Milliarden USD, gegenüber 4,79 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
