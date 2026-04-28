Bausch + Lomb Corporation Registered Shs Reg S Aktie

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WKN DE: A3DLMS / ISIN: CA0717051076

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Bausch + Lomb stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bausch + Lomb lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,051 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bausch + Lomb noch ein Verlust pro Aktie von -0,600 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bausch + Lomb nach den Prognosen von 12 Analysten 1,22 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,14 Milliarden USD umgesetzt worden.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,776 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,44 Milliarden USD, gegenüber 5,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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