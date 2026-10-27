Ausblick: Bausch + Lomb stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bausch + Lomb wird am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,214 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bausch + Lomb ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,11 Prozent auf 1,37 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Bausch + Lomb noch 1,28 Milliarden USD umgesetzt.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,795 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,49 Milliarden USD, gegenüber 5,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at