Ausblick: Bausch + Lomb zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bausch + Lomb lädt am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,154 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,180 USD je Aktie erzielt worden.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,28 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,37 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,804 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,020 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,47 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,10 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at