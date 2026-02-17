Ausblick: Bausch Health stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bausch Health wird am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,67 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bausch Health 0,350 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Bausch Health im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,75 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,58 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 4,69 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,32 CAD je Aktie, gegenüber -0,180 CAD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 14,08 Milliarden CAD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 13,19 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at