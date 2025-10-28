Ausblick: Bausch Health verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bausch Health wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,47 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bausch Health noch ein Verlust pro Aktie von -0,310 CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 3,67 Milliarden CAD – ein Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bausch Health 3,42 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,14 CAD aus. Im Vorjahr waren -0,180 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 14,13 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 13,19 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at