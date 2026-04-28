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WKN DE: A2JQ1X / ISIN: CA0717341071

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Bausch Health vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bausch Health äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,920 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bausch Health -0,230 CAD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Bausch Health 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,29 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bausch Health 3,24 Milliarden CAD umsetzen können.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,98 CAD, gegenüber 0,590 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 14,63 Milliarden CAD im Vergleich zu 14,34 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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