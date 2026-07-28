Ausblick: Bausch Health veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bausch Health lädt am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,39 CAD je Aktie gegenüber 0,550 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bausch Health in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,68 Milliarden CAD im Vergleich zu 3,50 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,96 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,590 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 14,83 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 14,34 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at