Ausblick: Bavarian Nordic präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bavarian Nordic wird am 12.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -1,440 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 9,80 DKK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,39 Milliarden DKK aus – eine Minderung von 33,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bavarian Nordic einen Umsatz von 2,10 Milliarden DKK eingefahren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,81 DKK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 12,60 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,10 Milliarden DKK, gegenüber 5,71 Milliarden DKK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at