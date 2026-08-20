Ausblick: Bavarian Nordic stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bavarian Nordic präsentiert in der am 21.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 4,50 DKK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bavarian Nordic ebenfalls ein EPS von 4,50 DKK je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,25 Prozent auf 1,55 Milliarden DKK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,38 DKK, gegenüber 17,60 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 5,62 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,17 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at