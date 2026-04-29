Ausblick: Baxter International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Baxter International wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,311 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Baxter International 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Minus von 0,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,62 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,63 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,91 USD im Vergleich zu -1,870 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 11,36 Milliarden USD, gegenüber 11,24 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at