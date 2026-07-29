Ausblick: Baxter International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Baxter International stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,367 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 USD erwirtschaftet worden.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,80 Milliarden USD gegenüber 2,81 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,52 Prozent.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,92 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,870 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 11,36 Milliarden USD, gegenüber 11,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at