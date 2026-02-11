Ausblick: Baxter International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Baxter International wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,536 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Baxter International ein EPS von -1,000 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Baxter International nach den Prognosen von 12 Analysten 2,82 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,75 Milliarden USD umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,37 USD je Aktie, gegenüber -1,270 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 11,08 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 10,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

