Ausblick: BayCurrent Consulting,Inc stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BayCurrent Consulting,Inc stellt am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass BayCurrent Consulting,Inc im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 75,18 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 59,32 JPY je Aktie gewesen.

BayCurrent Consulting,Inc soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,85 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 317,77 JPY je Aktie, gegenüber 249,16 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 190,07 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 148,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at