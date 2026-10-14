BayCurrent Consulting Aktie
WKN DE: A2DF51 / ISIN: JP3835250006
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: BayCurrent Consulting,Inc stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BayCurrent Consulting,Inc stellt am 15.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 67,23 JPY aus. Im letzten Jahr hatte BayCurrent Consulting,Inc einen Gewinn von 54,12 JPY je Aktie eingefahren.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 44,17 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 29,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 322,67 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 249,16 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 193,70 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 148,33 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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