Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
|
03.03.2026 07:01:06
Ausblick: Bayer legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bayer wird am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,114 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent auf 13,15 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,38 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,700 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 53,57 Milliarden USD, gegenüber 50,41 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
