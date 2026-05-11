Ausblick: Bayer präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wie Bayer mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Bayer wird am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,31 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 1,32 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bayer in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 13,47 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 13,74 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

16 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,25 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -3,680 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 45,40 Milliarden EUR, gegenüber 45,58 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at