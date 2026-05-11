Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

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11.05.2026 07:01:06

Ausblick: Bayer stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bayer präsentiert in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,676 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,08 Prozent auf 15,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Bayer noch 14,46 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,24 USD, gegenüber -1,040 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 52,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 51,43 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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