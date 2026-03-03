Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vor Quartalsbilanz 03.03.2026 07:09:06

Ausblick: Bayer stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Bayer stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bayer gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten erwarten.

Bayer äußert sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,386 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,340 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 11,18 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Minus von 4,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,73 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,70 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,600 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 45,59 Milliarden EUR, gegenüber 46,61 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bayer-Aktie vor Richtungsentscheidung: US-Vergleich trifft auf Trump-Dekret

Bildquelle: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock

Nachrichten zu Bayer

mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer

mehr Analysen
25.02.26 Bayer Neutral UBS AG
19.02.26 Bayer Overweight Barclays Capital
18.02.26 Bayer Verkaufen DZ BANK
18.02.26 Bayer Neutral UBS AG
18.02.26 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 40,11 -0,51% Bayer

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:12 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen