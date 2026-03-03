Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Vor Quartalsbilanz
|
03.03.2026 07:09:06
Ausblick: Bayer stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bayer äußert sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,386 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,340 EUR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 11,18 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Minus von 4,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,73 Milliarden EUR in den Büchern standen.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,70 EUR je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,600 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 45,59 Milliarden EUR, gegenüber 46,61 Milliarden EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Bayer
|
02.03.26
|DAX-Handel aktuell: DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.02.26
|Bayer-Aktie kaum verändert: Pharmakonzern meldet positive Phase-III-Daten zu Xofigo-Kombination (Dow Jones)
|
27.02.26
|DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.02.26
|EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
27.02.26
|EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Bayer
|25.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|19.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|18.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Bayer Verkaufen
|DZ BANK
|25.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|18.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|17.02.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|40,11
|-0,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.