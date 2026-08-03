Ausblick: Bayer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bayer wird am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,220 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Bayer im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 12,31 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,15 Prozent gesteigert.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,26 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 52,39 Milliarden USD, gegenüber 51,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at