Ausblick: Bayer veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bayer wird am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,110 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bayer -0,290 USD je Aktie verloren.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 11,25 Milliarden USD gegenüber 11,29 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,31 Prozent.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,040 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 52,06 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 51,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net