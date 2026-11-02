Bayer Aktie

Bayer ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879501 / ISIN: US0727303028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Bayer veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bayer wird am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,110 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bayer -0,290 USD je Aktie verloren.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 11,25 Milliarden USD gegenüber 11,29 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,31 Prozent.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,040 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 52,06 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 51,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bayer AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Bayer AG (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer AG (spons. ADRs) 12,50 0,00% Bayer AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden im Montagshandel voraussichtlich zunächst seitwärts tendieren. Die Börsen in Fernost weisen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen