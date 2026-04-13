Bayerische Motoren Werke Aktie

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WKN DE: A40NVA / ISIN: US0727434047

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13.04.2026 07:01:06

Ausblick: Bayerische Motoren Werke stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bayerische Motoren Werke wird am 14.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,05 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 11,76 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,19 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 38,17 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 35,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,13 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,47 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 157,32 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 150,61 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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