WKN DE: A40NVA / ISIN: US0727434047

11.03.2026 07:01:06

Ausblick: Bayerische Motoren Werke stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bayerische Motoren Werke wird am 12.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,742 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,860 USD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 38,84 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 43,30 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,14 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 4,19 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 160,96 Milliarden USD, gegenüber 154,01 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

