Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A40NVA / ISIN: US0727434047
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Bayerische Motoren Werke stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bayerische Motoren Werke wird am 12.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,742 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,860 USD je Aktie erzielt worden.
10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 38,84 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 43,30 Milliarden USD aus.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 22 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,14 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 4,19 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 160,96 Milliarden USD, gegenüber 154,01 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 3 Shs
|
07:01
|Ausblick: Bayerische Motoren Werke stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: Bayerische Motoren Werke informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Bayerische Motoren Werke vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Bayerische Motoren Werke präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bayerische Motoren Werke AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 3 Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.