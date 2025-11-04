Ausblick: Bayerische Motoren Werke vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bayerische Motoren Werke wird am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 1,05 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 356,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,230 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 35,60 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 38,51 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,13 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,19 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 162,34 Milliarden USD, gegenüber 154,01 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at