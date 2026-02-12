Ausblick: BAYN Europe AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

BAYN Europe AB stellt am 13.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,145 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll BAYN Europe AB in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,16 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 2,09 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,520 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,280 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 8,15 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 7,71 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at