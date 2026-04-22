Ausblick: BAYN Europe AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BAYN Europe AB präsentiert in der am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,115 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,23 Prozent auf 1,95 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte BAYN Europe AB noch 1,90 Milliarden SEK umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,665 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,040 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 8,54 Milliarden SEK, gegenüber 8,10 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at