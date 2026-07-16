Ausblick: BAYN Europe AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BAYN Europe AB lädt am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,110 SEK gegenüber 0,010 SEK im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,98 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei BAYN Europe AB für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,05 Milliarden SEK aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,600 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,040 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,53 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 8,10 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at