Ausblick: Baytex Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Baytex Energy wird am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Baytex Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,203 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 40,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 441,0 Millionen CAD gegenüber 746,4 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,590 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,780 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,86 Milliarden CAD, gegenüber 1,48 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net