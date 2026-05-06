Ausblick: Baytex Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Baytex Energy äußert sich am 07.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,008 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 91,11 Prozent verringert. Damals waren 0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 59,91 Prozent auf 317,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Baytex Energy noch 791,2 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,289 CAD im Vergleich zu -0,780 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,52 Milliarden CAD, gegenüber 1,48 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at