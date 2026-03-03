Baytex Energy Aktie

Baytex Energy

WKN DE: A1H5TA / ISIN: CA07317Q1054

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Baytex Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Baytex Energy wird sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,095 CAD. Dies würde einen Verlust von 90,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Baytex Energy -0,050 CAD je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 7,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 810,3 Millionen CAD. Dementsprechend geht der Experte bei Baytex Energy für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 747,4 Millionen CAD aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,183 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,290 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,17 Milliarden CAD, gegenüber 3,33 Milliarden CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

